В Армении уволили высмеявшего слова Пашиняна замглавы Генштаба

Первый заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян освобожден от должности, соответствующий подписал президент страны Армен Саркисян. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на текст документа.

В указе отмечается, что данное решение было принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян в одном интервью заявил «невзорвавшихся» или «взорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Впоследствии Хачатрян назвал слова премьер-министра «несерьезными».