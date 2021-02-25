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Военные новости

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Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума &laquo;Армия-2016&raquo; Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума &laquo;Армия-2016&raquo;

В России сократилось число дезертиров

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В России в прошлом году сократилось на 10,3% число военных, разыскиваемых за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России.

Отмечается, что за 2020 год были найдены 288 дезертиров, 115 из них добровольно вернулись в военные следственные органы СК.

Остальные 173 человека были задержаны во время разыскных мероприятий.

В августе прошлого года Минобороны РФ сообщало, что дедовщина полностью искоренена в армии России.

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