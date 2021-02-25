Пашинян назвал требование Генштаба ВС о его отставке попыткой переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требование Генерального штаба Вооруженных сил о его отставке попыткой военного переворота. Об этом он сказал на своей странице в Facebook.

«Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем», — отметил политик.

Ранее ВС Армении заявили, что премьер и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения и потребовали их отставки.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.