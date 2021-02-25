ВС Армении требуют отставки Пашиняна

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генштаба ВС.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе призвали руководство страны воздержаться от применения силы против народа.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что требующие отставки Пашиняна перекрыли ряд улиц в Ереване.