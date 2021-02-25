На Украине заявили, что Россия превращает Крым в «мощную военную базу»

Командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев заявил, что Россия продолжает превращать Крым в «мощную военную базу» и перебрасывает на полуостров вооружение и военную технику, передает агентство «Укринформ».

По его словам, ситуация на административной границе с Крымом некоторое время существенно не менялась.

Наев указал, что Россия якобы «с целью военного прикрытия северных районов Крыма», которые приближены к Херсонской области Украины, «продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения», общая численность которых составляет около 1,5 тыс. военнослужащих.

Он отметил, что эта группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ. Как заявил военачальник, с учетом морского и воздушного компонентов данные подразделения составляют порядка 33 тыс. военных и «привлекаются к выполнению задач на ротационной основе». По его словам, непосредственная сухопутная группировка насчитывает свыше 11,5 тыс. военнослужащих.

Как заявил Наев, «основные усилия России по-прежнему сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей», «дооборудовании огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения», а также «совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений».

Командующий Объединенных сил ВС Украины также заверил, что страна следит за процессом и держит его на контроле при помощи средств разведки.

«Превращая временно оккупированный Крым в мощную военную базу, в этом году Россия продолжает перебрасывать с материковой части вооружения и военную технику», — сказал Наев.

В частности, как уточнил военачальник, речь идет о десяти разведывательных химических машинах РХМ-6 на базе БТР-80 и трех мобильных радиолокационных станциях дециметрового диапазона «Противник-Г». Он добавил, что вместе с тем новый патрульный корабль «Сергей Котов» и малый ракетный корабль «Грайворон» были также недавно приняты на вооружение Черноморского флота России.

Ранее украинский военный эксперт заявил об «угрозе» из Крыма.