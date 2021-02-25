Минобороны РФ отреагировало на заявление Пашиняна об «Искандерах»

В Минобороны России сообщили, что Армения не применяла свои «Искандеры» во время конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил республики, передает РИА «Новости».

Так в российском военном ведомстве прокомментировали высказывания премьера Армении Никола Пашиняна об «Искандерах». На прошлой неделе Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «взорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» в ходе обострения конфликта в Карабахе осенью 2020 года.

«Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — заявили в министерстве.

Там отметили, что Пашиняна «ввели в заблуждение, вследствие чего», делая такое заявление, «он использовал неточную информацию».