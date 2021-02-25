Шойгу и министр обороны Армении обсудил задачи миротворцев РФ в Карабахе

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили выполнение российскими миротворцами задач в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что главы ведомств обсудили актуальные вопросы выполнения в Карабахе задач российским миротворческим контингентом, а также обстановку в Армении.

Ранее сообщалось, что при содействии российских миротворцев между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.