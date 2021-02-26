Глава Пентагона прокомментировал авиаудары США по объектам в Сирии

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал авиаудары США по иранским объектам в Сирии. Об этом сообщается на сайте минобороны США.

Он выразил уверенность в том, что заданные цели были поражены.

«Мы уверены, что (подвергнутая бомбардировке. — «Газеты.Ru» цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое (ранее. — «Газеты.Ru») нанесло удары (в Ираке. — «Газеты.Ru»)», — сказал Остин.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби уточнил, что в результате были уничтожены несколько объектов, которые находились на пограничном контрольно-пропускном пункте.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.