В Турции рассказали, когда задействуют С-400

Турция использует купленные у России зенитные ракетные системы С-400 только в случае, если возникнет опасность. Об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар, пишет ТАСС.

«Турция намерена задействовать С-400 только в случае возникновения угроз и опасности», — сказал Акар.

По его словам, оружие не предоставляет опасности для тех, кто не будет нападать на Турцию.

Ранее в Ростехе заявили, что приобретение Турцией С-400 не угрожает НАТО.

В январе Турция назвала условие продолжения закупки у России комплексов ПВО С-400. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, Анкара готова закупить у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий.