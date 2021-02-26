Алиев предлагал России вернуть «Искандеры» из Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что предлагал России вернуть из Армении ракетные комплексы «Искандер», цитирует его «Интерфакс».

Также Алиев просил Россию перестать поставлять бесплатное вооружение Еревану.

«Еще в то время, когда эти ракеты были поставлены в Армению, я говорил, что это неправильный шаг, что этот шаг не служит укреплению мира и стабильности в регионе, что он не сдержит нас», — заявил Алиев в пятницу на пресс-конференции.

Глава Азербайджана добавил, что во время военного столкновения в Нагорном Карабахе он предлагал России забрать «Искандеры» обратно. Алиев считает, что единственный путь, который мог предотвратить трагическое развитие ситуации в регионе, это возврат ракет из Армении в Россию и прекращение бесплатной поставки вооружения Еревану.

Ранее российская сторона выяснила, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение о применении «Искандеров» в Карабахе.