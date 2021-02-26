Белый дом объяснил авиаудары по территории Сирии

Авиаудары США в Сирии были нанесены с целью донести сообщение о том, что президент страны Джо Байден будет защищать американцев, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит Reuters.

Дальнейшие действия США в регионе будут носить совещательный характер и будут направлены на снижение напряженности в Сирии, подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.

Москва выступила с осуждением авиаудара США по Сирии и призывом к Вашингтону уважать суверенитет государства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские военные были предупреждены об ударе за несколько минут до его совершения.

МИД Сирии предупредил, что подобные действия Соединенных Штатов могут привести к эскалации на Ближнем Востоке.