В Пентагоне оценили слова Лаврова о позднем предупреждении об ударе в Сирии

Соединенные Штаты должным образом проинформировали Москву о своем ударе по объектам проиранских групп в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что российские военные были предупреждены Вашингтоном о предстоящем авиаударе за четыре или пять минут до его нанесения.

«Они по сути были уведомлены по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен ему [Лаврову] за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление», — сказал Кирби.

Он отметил, что никого не должно удивлять, что американская сторона всегда будет уведомлять о своих действиях, а также всегда будет защищать свои силы. В данном случае защиту осуществили Военно-воздушные силы, нанесшие удар. По словам пресс-секретаря, это вопрос безопасности проведения операций, к которому американцы относятся очень серьезно.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.

Москва выступила с осуждением авиаудара США по Сирии и призывом к Вашингтону уважать суверенитет государства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские военные были предупреждены об ударе за несколько минут до его совершения.