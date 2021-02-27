Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ССО РФ с их праздником

Российский лидер Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций РФ (ССО РФ) с профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение размещено на сайте Кремля в субботу, 27 февраля.

Президент отметил, что создание ССО стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы.

«Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что в настоящее время Вооруженные силы России обладают уникальными возможностями для решения особо важных задач, а благодаря ССО у страны «есть закаленные бойцы», которые готовы работать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы РФ и ее безопасность.

Кроме того, Путин поблагодарил бойцов за службу и верность долгу и пожелал им успехов.