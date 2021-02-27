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Россия показала ударный беспилотник «Аргумент»

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Конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» (САТ) хочет создать ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) АР-10 «Аргумент» на основе российского легкого реактивного учебно-тренировочного самолета СР-10. На презентацию обратил внимание в LiveJournal пользователь dambiev.

Предполагается, что длина российского «Аргумента» будет 9,7 м, размах крыла — 8,4 м, а высота на стоянке — 3,4 м. Притом его максимальная взлетная масса составит около 3,8 тыс. кг, а крейсерская скорость — до 800 км/ч.

Кроме того, на «Аргумент» во внутрифюзеляжный отсек можно будет поместить ракету, например высокоточную авиационную ракету Х-38 класса «воздух-поверхность».

В феврале стало известно, что РФ строит еще три тяжелых беспилотника «Охотник».

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