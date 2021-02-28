Байден заявил о готовящемся нападении проиранских групп в Сирии на ВС США

Проиранские группы, по объектам которых 26 февраля ВВС США нанесли авиаудар в Сирии, планируют напасть на американских военнослужащих в данном регионе. Об этом говорится в тексте уведомления, которое президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отправил в субботу, 28 февраля, в Конгресс США. Документ распространила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что «точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения», был нанесен по его указанию. Политик отмечает, что данные «негосударственные группы» принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

«Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем», — заявил Байден.

В ночь на 26 февраля США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.