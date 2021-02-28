Японцы заговорили о войне с Россией из-за учений на Курилах

Читатели японских средств массовой информации увидели угрозу в плановых российских военных учениях на Курильских островах. В комментариях под публикациями об учениях пользователи сочли российские маневры подготовкой к «вторжению» в Японию. Перевод комментариев приводит «ИноСМИ».

«Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!» — написал один из читателей.

Другие предположили, что российская сторона планирует «захватить Хоккайдо».

При этом японцы предложили способы противодействия России, в числе которых оказались «развал страны изнутри» с помощью японских агентов и различные методы экономического давления.

Ранее сообщалось, что жители Японии испугались размещения российских средств РЭБ на Курилах.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.