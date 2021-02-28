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Военные новости

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Фрегат &laquo;Адмирал Григорович&raquo; в проливе Босфор на пути в Средиземное море, Стамбул, Турция, 7 апреля 2017 года Фрегат &laquo;Адмирал Григорович&raquo; в проливе Босфор на пути в Средиземное море, Стамбул, Турция, 7 апреля 2017 года

Боевой российский корабль впервые вошел в порт Судана

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Фрегат «Адмирал Григорович» вошел в порт Судана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).

Отмечается, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» первым из российских боевых кораблей совершил визит в Порт-Судан.

«В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в суданском порту по соглашению России с Суданом будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России.

Ранее в Минобороны объяснили необходимость базы ВМФ России в Судане.

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