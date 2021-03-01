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Фрегат &laquo;Адмирал Григорович&raquo; в день празднования 320-летия Военно-морского флота в Севастополе Фрегат &laquo;Адмирал Григорович&raquo; в день празднования 320-летия Военно-морского флота в Севастополе

Боевой корабль РФ создаст пункт базирования ВМФ в Судане

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Фрегат «Адмирал Григорович» первым из российских боевых кораблей вошел в порт Судана. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота, передает «Интерфакс».

«Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению РФ и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России», — говорится в сообщении.

По данным флота, нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

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