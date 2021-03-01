Боевой корабль РФ создаст пункт базирования ВМФ в Судане

Фрегат «Адмирал Григорович» первым из российских боевых кораблей вошел в порт Судана. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота, передает «Интерфакс».

«Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению РФ и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России», — говорится в сообщении.

По данным флота, нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.