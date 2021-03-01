Для ВКС разрабатывают летающие роем беспилотники

Для Воздушно-космических сил (ВКС) России разрабатывают многоцелевой беспилотный комплекс «Молния», который будет состоять из летающих роем реактивных аппаратов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, эскизный проект был подготовлен компанией «Кронштадт», опытно-конструкторские работы должны стартовать в ближайшее время.

Беспилотники «Молнии» будут запускаться роем с самолета-носителя, при этом применять их можно будет с различных носителей. По предварительным характеристикам, длина одного аппарата составит 1,5 м, размах крыта – 1,2 м. При этом беспилотники смогут развивать скорость 600-700 км/ч и нести боевую часть или полезную нагрузку массой около 5-7 кг, дальность их применения составит несколько сотен километров. Кроме того, аппараты будут оснащены технологиями «стелс», снижающими радиолокационную и тепловую заметности.

Беспилотный комплекс сможет применяться для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника, ведения групповой радиоэлектронной борьбы вместе с пилотируемыми самолетами, беспилотники можно будет использовать в качестве отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей, рассказал источник.

В компании «Кронштадт» информацию о разработке не прокомментировали.