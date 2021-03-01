Пресс-служба Пашиняна признала ошибочность слов о качестве российских «Искандеров»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что его неправильно информировали относительно российского ракетного комплекса «Искандер-Э». Об этом заявила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян, передает Sputnik Армения.

По ее словам, об этом Пашинян сказал президенту России Владимиру Путину в ходе их недавнего телефонного разговора.

Геворкян также добавила, что слова премьера о российском оружии никак не касаются армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

«Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире», — подчеркнула пресс-секретарь.

Она отметила, что Ереван намерен продолжить тесное сотрудничество с Москвой на всех уровнях.

24 февраля Никол Пашинян назвал российские «Искандеры» неработоспособными. Позже в РФ заявили, что армянского лидера ввели в заблуждение о применении российского вооружения в Нагорном Карабахе.