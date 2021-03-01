Истребитель Су-35 назвали одним из самых красивых в мире

Российский истребитель Су-35 стал одним из самых красивых современных истребителей в мире по версии читателей Defence Blog.

Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%), второе — российский Су-35 (14%), а третье — французский Rafale (13%).

Читателям также предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II, F-15 Eagle, F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57, китайский J-20 и европейский Typhoon истребители.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, разговаривая по телефону с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри, выразил обеспокоенность из-за возможной покупки Каиром российских истребителей Су-35.