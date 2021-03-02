Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше

Читатели британского издания Express высмеяли публикацию о слежке за российской подводной лодкой в Ла-Манше.

В соответствующей статье говорится о том, что корабль военно-морских сил Великобритании обнаружил субмарину РФ в проливе Ла-Манш недалеко от британских территориальных вод. Российскую подлодку успешно сопроводили, отмечается в сообщении.

Читатели издания обратили внимание на то, что подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено появляться в проливе в соответствии с международным морским правом.

Кто-то вовсе отметил, что таким ситуациям не стоит придавать значение, так как российские корабли и подлодки менее опасны, чем ВМС США.

Еще один пользователь написал, что если русские вторгнутся на «резиновых лодках» из Кале, то британский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались.

Ранее журнал The Diplomat назвал подлодки РФ проблемой для НАТО.