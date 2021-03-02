На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма

Украинский политик, экс-депутат Рады Татьяна Черновол заявила в эфире телеканала «Прямой», что Киеву необходимо готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент».

Она подчеркнула, что Украина должна быть «постоянно» готова к проведению «военной операции по возвращению» полуострова.

Черновол считает, что нужно дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности». По ее мнению, этот момент можно использовать для захвата Крыма военным путем.

«Но к этому нужно быть готовыми», — подчеркнула политик.

Она также посетовала на то, что Украина пока этого не делает.

Ранее в ОБСЕ предостерегли Киев от попытки вернуть Крым силой.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.