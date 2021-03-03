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Военные новости

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Россия не ожидает поставок оружия из США

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США не поставляет свое оружие в РФ, в будущем поставок тоже не ожидается. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае, применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, последний раз доставка американской военной техники во времена Великой Отечественной Войны по программе ленд-лиза.

Больше всего заражений выявлено в США — 28 294 809. Далее идут Индия (11 124 527), Бразилия (10 551 259), Россия (4 268 215) и Великобритания (4 182 013).

За последние 24 часа также скончались 6,6 тысячи пациентов, с начала пандемии — 2,53 миллиона.

Ранее в Европе выросла заболеваемость коронавирусом.

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