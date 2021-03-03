В США российский танк Т-90М «Прорыв» назвали «монстром»

Российский танк Т-90М «Прорыв» после проведенного улучшения производительности стал еще более смертоносным «монстром», пишет The National Interest.

По информации из статьи журналиста Марк Эпископоса, танк Т-90М является модернизацией советского Т-90, привнесшей улучшения в его конструкцию. Например, была усовершенствована башня танка, пушка и система защиты, установлен более мощный двигатель, получена новая система управления огнем.

«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», — отмечает журналист.

Кроме того, армия РФ собирается осовременить свой существующий парк Т-90 и Т-90А согласно новым стандартам Т-90М к середине 2020 годов.

Ранее стало известно, что в 2021 году продолжится процесс перевооружения российской армии.