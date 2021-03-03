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Военнослужащие США в Ираке Военнослужащие США в Ираке

В Ираке обстреляли базу, используемую американцами

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Военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар и используемая военнослужащими США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что десять ракет упали недалеко от места базирования военных международной коалиции.

Источники издания не уточнили размер потерь в результате атаки. По данным Al Jazeera, в серии подобных атак, одна из которых также была совершена на базу в январе текущего года, Вашингтон обвиняет ополченцев, поддерживаемых Ираном.

Ранее сообщалось, что США атаковали объект Ирана в Сирии.

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