Военные ДНР получили разрешение открывать упреждающий огонь по ВСУ

В самопровозглашенной Донецкой народной республике разрешили стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство Народной милиции.

Отмечается, что такая мера необходима для «защиты населения от украинского террора». Теперь силовики могут вести «упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек противника».

Также в ДНР заявили, что международные наблюдатели не реагируют на обстрелы территории республики.

Ранее в Донецкой народной республике потребовали от ВСУ остановить «огневые провокации».