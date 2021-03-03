Оппозиция Армении сообщила о возбуждении дела против ее лидера Вазгена Манукяна

Организатор митинга «Движения за спасение Родины» представитель партии Дашнакцутюн Гегам Манукян сообщил, что в отношении лидера армянской оппозиции Вазгена Манукяна было инициировано уголовное производство, передает ТАСС.

По его словам, Манукян получил уведомление о возбуждении уголовного дела СК Армении.

Вазген Манукян является кандидатом на пост нового премьер-министра страны от оппозиции. Ранее он выражал мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку, после чего должно быть сформировано временное правительство.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.