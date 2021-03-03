Госдеп: администрация Байдена не будет насаждать демократию за рубежом военными методами

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация США не намерена насаждать демократии за рубежом при помощи военных методов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, политика президента США Джо Байдена не предполагает военные интервенции и попытки смены авторитарных режимов в других странах.

Он добавил, что такие решения были приняты в прошлом.

«С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало», — подчеркнул Блинкен.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео обвинил администрацию Байдена в ослаблении экономики страны.