Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close
Госсекретарь США Энтони Блинкен Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госдеп: администрация Байдена не будет насаждать демократию за рубежом военными методами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация США не намерена насаждать демократии за рубежом при помощи военных методов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, политика президента США Джо Байдена не предполагает военные интервенции и попытки смены авторитарных режимов в других странах.

Он добавил, что такие решения были приняты в прошлом.

«С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало», — подчеркнул Блинкен.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео обвинил администрацию Байдена в ослаблении экономики страны.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.