Российский истребитель сопроводил бомбардировщики США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС Соединенных Штатов, которые двигались над Балтийским морем к границе с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский истребитель сопроводил американские самолеты. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы допущено не было.

Ранее российские Су-27 вылетали на перехват военных самолетов Франции над Черным морем.