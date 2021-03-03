Грызлов обвинил украинские власти в эскалации конфликта в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил украинские власти в провоцировании эскалации конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что члены заседания ТГК обсудили «новую волну нарушений» со стороны украинских военных на линии соприкосновения.

По его словам, произошедшие события не являются случайностью, поскольку это были целенаправленные нарушения, согласованные с Киевом.

«Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств Вооруженных сил Украины и размещение боевой техники Вооруженных сил Украины в жилых районах», — подчеркнул Грызлов.

Кроме того, полпред заявил, что Украина «упорно игнорирует» любые документы, которые предоставляются со стороны Донбасса. По его словам, трудно говорить о восстановлении диалога сторон в таких условиях.

Ранее Грызлов заявил, что Украина делает все для обострения конфликта с Донбассом.