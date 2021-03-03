В ДНР заявили, что украинский снайпер убил сотрудника МВД во время эвакуации детей

Во время эвакуации детей в Донецкой народной республике был убит сотрудник МВД, сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел ДНР.

«Поступило сообщение об обнаружении группы детей между позициями ВС Украины и УНМ ДНР», — указано в публикации.

Сотрудники МВД направили к месту нахождения детей следственно-оперативную группу, которая, как утверждается, была обстреляна снайперами со стороны позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрела был смертельно ранен младший сержант полиции. Сотрудники МВД вынужденно прервали эвакуацию. Местонахождение детей на данный момент неизвестно.

«Указанные действия украинской стороны в очередной раз продемонстрировали полное игнорирование не только минских договоренностей, но и норм общечеловеческой морали и прямо указали на откровенно провокационный характер», — написано в Telegram МВД Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР разрешили стрелять по позициям ВСУ на упреждение «для защиты населения от украинского террора».