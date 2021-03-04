Названы первые характеристики российских аналогов «Мистралей»

На борту российских вертолетоносцев проекта 23900 смогут разместиться до 16 вертолетов и четыре беспилотных летательных аппарата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

По данным источника, для размещения на кораблях рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова, в частности, Ка-52К, Ка-27 и другие модели.

«Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, итоговый проект по функционалу не уступает французским универсальным десантным кораблям типа «Мистраль» и, возможно, даже превосходит их.

В 2011 году Россия договорилась с Францией о приобретении двух «Мистралей», однако контракт был разорван из-за антироссийских санкций, введенных после присоединения Крыма. 20 июля 2020 года в Керчи в присутствии президента России Владимира Путина были заложены два универсальных десантных корабля проекта 23900.