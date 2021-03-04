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Военные новости

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Йеменские хуситы сообщили об атаке на объект Saudi Aramco

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Йеменские хуситы объявили о ракетной атаке по объекту национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Джидде, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сари.

По словам Сари, атака была проведена с использованием крылатой ракеты, которая поразила цель, дополнительные подробности не приводились.

На данный момент власти Саудовской Аравии и представители Saudi Aramco не прокомментировали сообщения хуситов.

Ранее Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» из списка террористических организаций США.

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