Экс-замначальника Главштаба ВС Армении требует через суд восстановления в должности

Бывший первый заместитель начальника Главного штаба вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян обратился в суд с требованием признать недействительным указ президента республики Армена Саркисяна о его увольнении. Об этом на сайте Судебного департамента Армении.

Соответствующий иск был направлен в среду, 3 марта.

Президент Армении освободил от занимаемой должности Хачатряна 25 февраля после того, как замначальника поставил под сомнение заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских ракетных системах «Искандер».

24 февраля Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «взорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Впоследствии Хачатрян назвал слова премьер-министра «несерьезными».