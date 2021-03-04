На Украине рассказали, как «победить» в войне с Россией

Экс-начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Украина нуждается в верном и сильном союзнике, чтобы иметь «все шансы» для победы над Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на данный момент между Россией и Украиной якобы «ведется война», по итогам которой будут восстановлены территориальные границы, какими они были до 2014 года.

«Нужен сильный, верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», — сказал Муженко.

При этом он не уточнил страну, которая может выступить в роли союзника Украины.

Ранее украинское правительство заявило о планах восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе.