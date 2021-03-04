В Эстонии начались учения НАТО «Яростный волк»

В Эстонии начались учения НАТО Furious Wolf («Яростный волк»). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Главный штаб эстонских сил обороны.

В учениях участвуют наземные авиационные корректировщики огня совместно с экипажами самолетов НАТО.

Furious Wolf проходит дважды в год на литовской авиабазе Шауляе и в эстонском военном городке Тапа. Цель учений — интеграция воздушных и наземных операций.

«В четверг в Раквере авиационные корректировщики совместно работали с экипажами истребителей ВВС Италии, которые взлетали с авиабазы в Шауляе», — говорится в сообщении.

На следующей неделе в учениях поучаствуют истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon.

Ранее в Черном море стартовали международные учения НАТО.