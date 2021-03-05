Эксперт рассказал о пользе новой брони для российских боевых машин

В России работают над созданием новой брони для боевых машин, которая поможет уменьшить их вес и повысить водоходность, не повлияв на уровень защищенности оружия. Об этом сообщил гендиректор предприятия-участника данных работ ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий, передает РИА «Новости».

Отмечается, что над этой броней ВПК работает совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина.

По словам Красовицкого, в ближайшие месяцы начнут создавать образцы броневых элементов из новых марок стали. После чего стартуют их испытания на базе «Завода корпусов» (входит в состав «ВПК»).

Он также добавил, что уже начались пять научно-исследовательских работ по изготовлению упоминаемых броневых и конструкционных сталей.