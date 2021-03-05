Подлодку «Дмитрий Донской» назвали пугающим подводным монстром

Советские атомные подводные лодки проекта 941 типа «Акула» пугают своими размерами, сообщает Popular Mechanics.

Подлодки «Акула» (по классификации НАТО — «Тайфун») , созданы в годы «Холодной войны». Эти лодки производились Советским Союзом по новой программе ядерного вооружения. «Акулы» составляли 172,5 м в длину, 23,16 м в ширину и почти 11,58 м в высоту. Подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» »Дмитрий Донской» поступил на вооружение в 1981 году. Эти крупнейшие в мире субмарины в США прозвали «субмаринами-монстрами» и «настоящими левиафанами времен холодной войны», отмечает издание.

Автор статьи отмечает, что АПЛ «Акула» более чем в 1,5 раза длиннее футбольного поля и в три раза шире среднего дома в США.

Притом из пяти построенных в СССР подводных лодок этого типа, на вооружении ВМФ России остался только «Дмитрий Донской».

Ранее стало известно, что Минобороны РФ получит самую длинную атомную подлодку в мире.