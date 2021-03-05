Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

Подлодку «Дмитрий Донской» назвали пугающим подводным монстром

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Советские атомные подводные лодки проекта 941 типа «Акула» пугают своими размерами, сообщает Popular Mechanics.

Подлодки «Акула» (по классификации НАТО — «Тайфун») , созданы в годы «Холодной войны». Эти лодки производились Советским Союзом по новой программе ядерного вооружения. «Акулы» составляли 172,5 м в длину, 23,16 м в ширину и почти 11,58 м в высоту. Подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» »Дмитрий Донской» поступил на вооружение в 1981 году. Эти крупнейшие в мире субмарины в США прозвали «субмаринами-монстрами» и «настоящими левиафанами времен холодной войны», отмечает издание.

Автор статьи отмечает, что АПЛ «Акула» более чем в 1,5 раза длиннее футбольного поля и в три раза шире среднего дома в США.

Притом из пяти построенных в СССР подводных лодок этого типа, на вооружении ВМФ России остался только «Дмитрий Донской».

Ранее стало известно, что Минобороны РФ получит самую длинную атомную подлодку в мире.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.