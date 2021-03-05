Евросоюз заинтересовался российским вооружением в Донбассе: ранее ОБСЕ обнаружила там радиолокационную станцию 51У6 «Каста-2Е1», используемую вооруженными силами России. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на заявление ЕС.

В Евросоюзе выразили беспокойство по поводу обнаружения и призвали Москву «повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования».

«Растет число целенаправленных обстрелов..., что приводит к новым жертвам среди украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.

Ранее на Украине заявили, что включение США в состав контактной группы по Донбассу не обсуждается.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция) согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.