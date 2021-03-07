Польский генерал описал сценарий войны между Россией и НАТО за Калининград

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Об этом написал в Defence 24.

По его словам, данный регион — «ворота», ведущие в Балтийское море и на Польскую низменность. Через эти места проходит путь в Центральную и Западную Европу. Поэтому Калининградская область имеет ключевое значение в политической и военной стратегии РФ.

В случае вооруженного конфликта в регионе основная роль будет отведена силам Балтийского флота и войскам Калининградского оборонительного района. Помимо действующих мотострелковых бригад будут мобилизованы две полноценные дивизии. Также может быть задействована боевая техника со складов консервации, ее хватит на создание двух мотострелковых бригад и двух-трех танковых полков.

Автор статьи отметил, что в Прибалтике базируются войска НАТО, однако российские военные могут блокировать переброску подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Прибалтики. Скшипчак считает, что странам Прибалтики бессмысленно укреплять свои позиции за счет переброски в их район значительных сил НАТО из-за подавляющего перевеса «противника». Всего же для захвата российскими войсками войсками стран Балтии потребуется от двух до четырех суток. Далее боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.