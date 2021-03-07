В минобороны ФРГ предупредили о новой военной угрозе из России

В минобороны Германии предупредили о растущей угрозе из-за новых военных возможностей России и Китая, сообщает издание Welt am Sonntag.

По данным издания, которое ссылается на внутренний документ военного ведомства, в ФРГ обеспокоены растущей угрозой того, что Россия преследует цель «дестабилизировать и ослабить НАТО». Китаю приписывается стремление «сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами».

В документе говорится, что в ФРГ обеспокоено внедрением РФ высокоточных гиперзвуковых ракет дальнего действия, а также инвестиции в «приоритетную модернизацию ядерного потенциала». Так, утверждается, что РФ обладает 6375 ядерными боеголовками.

Среди сильных сторон РФ названы вооруженные силы, которые «способны за короткое время на определенной территории добиться превосходства». Среди слабых — ограниченные возможности на море и нехватка ударных беспилотников.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.