Российские военные поздравили женщин с наступающим 8 марта

В городе Иваново женщин с Международным женским днём поздравили военнослужащие гвардейского воздушно-десантного соединения, подарив 500 букетов живых цветов. Помимо букетов, гвардейцы-десантники, экипированные в элементы современной экипировки «Ратник» и голубые береты, вручили воздушные шары с символикой ВДВ.

В Ульяновске женщин поздравили более 150 десантников фигурным построением, с букетами цветов в руках изобразив надпись «С 8 марта». После чего десантники посетили детский дом «Соловьиная роща», где вручили цветы и сладкие подарки воспитателям и воспитанницам детского дома. Завершили ульяновские десантники свою акцию поздравлением с вручением букетов женщин на улицах и в торговых центрах города.

В Санкт-Петербурге в зале Славы Нахимовского военно-морского училища состоялся поздравительный флэш-моб, в ходе которого нахимовцы 5-го класса поздравили женщин фразой «С праздником!» с помощью сигналов флажного семафора. В завершении юные моряки подарили всем женщинам, которые работают в Нахимовском военно-морском училище, букеты цветов.

В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа устроили персональный парад у дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны младшего сержанта медицинской службы Татьяны Валяевой, а в Кызыле военные из единственного горного соединения поздравили 97-летнюю участницу Великой Отечественной войны Наталью Маслову с 8 марта, организовав для нее персональный концерт.

В Таджикистане российские военнослужащие устроили плац-концерт, в ходе которого под знаменитые песни поздравили девушек и женщин с праздником, раздавая цветы. Также российские миротворцы поздравили жительниц Нагорного Карабаха с наступающим праздником.