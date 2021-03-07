В МВД Украины назвали условие «деоккупации» Донбасса

Украинские силы готовы к реализации «Стратегии деоккупации Донбасса», однако для этого необходимо соответствующее решение президента Украины и Верховной рады, заявил советник министра внутренних дел страны Валерий Поцелуйко в интервью телеканалу «Обозреватель».

По его словам, МВД готово начать выполнение «Стратегии» «хоть сегодня».

«Это должно быть решение президента, решение Верховной Рады. Это должно быть решение государственное <...> Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий», – рассказал Поцелуйко.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина готовится возобновить боевые действия в Донбассе.