Российский депутат оценил заявления польского генерала о Калининграде

Депутат Госдумы России Александр Пятикоп прокомментировал слова экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, который в статье описал возможную войну НАТО против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского депутата, такие заявления с польской стороны являются несовременными и недружественными, поскольку Польша для России является ближайшим соседом.

«Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше», — сказал Пятикоп.

Депутат подчеркнул, что у России есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность своих граждан.

Ранее Скшипчак описал сценарий войны между Россией и НАТО за Калининград.