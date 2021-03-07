Делегация британских военных посетила Донбасс

Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе, сообщается на странице штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

«В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава ВСУ», – указано в сообщении.

Кроме того, британские военные посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске и ознакомились с порядком работы на контрольном пункте въезда — выезда (КПВВ) «Майорское».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина готовится возобновить боевые действия в Донбассе.