Пентагон заявил о готовности нанести ответный удар после атаки базы в Ираке

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ВС США нанести ответный удар после атаки военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой американскими военными в Ираке. Об этом сообщает ABC.

На вопрос журналистки о том, знают ли в минобороны, кто стоит за атакой на базе, он подчеркнул, что власти хотят убедиться в верности полученных данных.

«Тем, кто осуществил эту атаку, следует ожидать, что мы примем необходимые меры для того, чтобы защитить себя», — уточнил Ллойд.

Глава министерства также добавил, что США сами примут решение о месте, времени удара, если посчитают целесообразным его нанесение.

В начале марта 2021 года стало известно, что в Ираке обстреляли базу, используемую американцами.