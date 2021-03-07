Посольство проверяет данные о крушении самолета с военными РФ в ЦАР

Посольство России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) проверяет сообщения о крушении самолета с российскими военными специалистами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Владимира Титоренко.

«В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», — рассказал дипломат.

Он также добавил, что руководство российских инструкторов в ЦАР не подтвердило данные о крушении.

Ранее СМИ сообщили, что в Центральноафриканской республике потерпел крушение вертолет, на борту которого находились российские военные специалисты, никто не пострадал. Официального подтверждения предоставленной информации на данный момент не поступало.

В декабре 2020 года Россия направила в ЦАР 300 военных инструкторов, чтобы укрепить обороноспособность страны.

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