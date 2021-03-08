На Украине увидели след России в формировании ЛГБТ-подразделения в ВСУ

На Украине увидели «российский след» в распространении сообщений о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах вооруженных сил украинского государства. Об этом заявил представитель Генштаба страны Богдан Сеник в эфире «24 канала».

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в одну из мотопехотных частей ВС Украины набирают военных, импонирующих ЛГБТ-движению.

Сеник опроверг информацию о появлении подобного подразделения. По его словам, сайт, на котором опубликовано подобное объявление, якобы имеет российский IP-адрес.

«Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», — заявил представитель Генштаба Украины.

Он также подчеркнул, что с такими ситуациями должны разбираться сотрудники Службы безопасности страны.

Ранее депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек заявил, что глава МИД Украины хочет стать «частью Европы» и для этой цели «возлюбил западный мир во всем его многообразии», которое сводится к «русофобии, гей-парадам, однополым бракам и прочей ереси».