Посол России раскрыл подробности крушения военного вертолета в ЦАР

Легкий вертолет с находящимся на борту российским военным инструктором совершил жесткую посадку в Центральноафриканской республике (ЦАР) 3 марта, причиной стали технические проблемы, рассказал посол России в Банги Владимир Титоренко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, в этот день вертолет занимался доставкой в госпиталь российского военного специалиста, получившего легкие ранения при обстреле.

«Возникли технические проблемы с двигателем. Вертолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал - ни пилот, ни легко раненый российский инструктор», – рассказал дипломат.

Ранее телеканал «Россия 1» сообщил, что двое российских военных инструкторов были ранены в Центральноафриканской республике в результате нападения боевиков. По сообщению канала, в ходе эвакуации вертолет, перевозивший одного из военных, потерпел крушение.